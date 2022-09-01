Після вторгнення в Україну росію залишили понад 20 тисяч євреїв

19:46 17 серпня Київ, Україна

Близько 20,5 тисячі євреїв поїхали з росії після її вторгнення в Україну. До війни в росії жили 165 тисяч євреїв, таким чином країну залишив кожен восьмий.

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на Єврейське агентство "Сохнут" , яке допомагає євреям у репатріації.

Багато російських євреїв виступають проти війни і "більше не почуваються в безпеці", пише Бі-бі-сі.

"Я відчував, що маю щось зробити, щоб показати свою повну непричетність і незгоду з вторгненням в Україну. Але я б наразив себе на небезпеку, якби зробив це, залишаючись у москві", – сказав колишній головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт. Він виїхав з росії через два тижні після початку війни.

Безсумнівно, примара історичних переслідувань євреїв замаячила в розумах багатьох з тих, хто є частиною цієї масової міграції, і тих, хто все ще намагається вибратися з росії.