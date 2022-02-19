Після штурму Капітолію в США звільняються поліціянти

Американські ЗМІ розповіли про вплив штурму Капітолію на ситуацію в країні. Зокрема, було відзначено, що з поліції звільнилися близько 70 осіб. Це сталося після того, як прихильники Дональда Трампа штурмували президентську резиденцію.

Глава профспілки поліції Капітолію Гус Папатанасіу заявив, що люди йдуть з департаменту через перспективу більш тривалих робочих днів і травматичних наслідків січневих і квітневих подій.

«Ночами мені не дає спати не проблема найму і навчання нових поліціянтів, а утримання тих поліціянтів, які у нас зараз є», - сказав він.

Штурм Капітолію стався 6 січня. Прихильники Трампа увірвалися в будівлю і оточили зал сенату. Сенаторам і конгресменам довелося перервати засідання, на якому планувалося затвердити підсумки голосування колегії виборців, згідно з якими президентом був обраний демократ Джо Байден. В результаті протесту загинули п'ятеро людей, десятки були заарештовані.