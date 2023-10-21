Після секс-скандалу про розлучення заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

11:16 21 жовтня Київ, Україна

Після розлучення у сім'ї канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо минуло зовсім небагато часу. І ось чергове розлучення. Тепер розлучається зі своїм партнером прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Цю заяву вона зробила після того, як на ТБ показали кадри, на яких батько її дочки журналіст Андрій Джамбруно робить непристойні пропозиції колегам-жінкам. Про розрив Мелоні написала у соцмережі X/Twitter.

"На цьому закінчуються мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже десять років. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, якими ми пройшли, і за те, що подарував мені найважливіше в моєму житті - нашу дочка Джиневру", - написала Мелоні.

Вона зазначила, що їхні шляхи розійшлися вже якийсь час тому, "і час це визнати". Також прем'єр застерегла всіх, хто сподівався використати її особисте життя проти неї:

"Хоча крапля може сподіватися видовбати камінь, камінь залишається каменем, а крапля - просто вода".

Цього тижня телекомпанія Mediaset два вечори поспіль показувала передачу про Джамбруно, використовуючи закулісні кліпи та аудіозаписи.. На цих кадрах та аудіозаписах чути, як Джамбруно розповідає своїм колегам-жінкам про роман з іншою колегою і пропонує їм приєднатися до їхніх відкритих відносин втрьох і вчотирьох, а також наполегливо запитує їх, чи є у них партнер.

Мелоні та Джамбруно ніколи не були одружені, але провели разом майже десять років і мають спільну семирічну дочку.

Раніше Мелоні пообіцяла, що Італія зробить усе, щоб прискорити вступ України до ЄС.