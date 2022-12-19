Після поразки на ЧС-2022 у Франції почалися заворушення

14:10 19 грудня Київ, Україна

У Франції поліція затримала 277 людей за заворушення, спричинені поразкою французької збірної у фіналі чемпіонату світу з футболу.



Про це повідомляє французький телеканал BFM-TV.



У Парижі зіткнення сталися на Єлисейських полях, традиційному місці скупчення вболівальників, яке з цієї нагоди було перекрито для пішоходів. Загалом у французькій столиці розгорнули 2750 поліціянтів та жандармів.



Уболівальники закидали поліцію пляшками та петардами, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Загалом у Парижі та передмісті було проведено 47 затримань.



У Бордо заворушення сталися на площі Віктуар. П'ятьох людей затримали, оскільки вони підпалювали баки для сміття і кидали різні об'єкти в поліцію.



У Ліоні близько 15 людей було затримано за кидання предметів та заподіяння шкоди на площі Белькур. Співробітники поліції зазнали поранень.



У Ніцці заворушення сталися у центрі міста. Мер міста Крістіан Естрозі "найрішучішим чином засудив дії зловмисників, які напали на поліцію та підпалили сміттєві баки".



18 грудня відбувся фінальний матч чемпіонату світу 2022 у Катарі, в якому Франція та Аргентина змогли визначити найкращого лише в серії пенальті. В результаті Франція зазнала поразки.