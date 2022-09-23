Після оголошення часткової мобілізації в росії намагалися підпалити 5 військкоматів

З початку часткової мобілізації в росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях.
Про це повідомляють росЗМІ.
У ніч проти 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську коктейль Молотова. Поліціянтам дали розпорядження перевіряти порядок у районних військкоматів кожні дві години.
Раніше намагалися спалити військкомат у місті Свободний в Амурській області. За даними видання, відомі випадки підпалів у Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира у Забайкаллі.
Крім того, у росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. У ніч проти 23 вересня пожежа сталася у мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури у селищі Целинний на Алтаї, де знаходиться адміністрація сільради.
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