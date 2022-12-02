Після тижня протестів Китай планує послабити коронавірусні обмеження.

14:59 02 грудня Київ, Україна

Китай має намір оголосити про пом'якшення своїх карантинних обмежень щодо COVID-19, а також скоротити масове тестування. Це відбудеться найближчими днями, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.



До такого рішення країну підштовхнули масові протести проти жорстких карантинних обмежень.



У Китаї рівень захворюваності по всій країні залишається близьким до рекордно високого рівня. Але останніми днями деякі міста скасували карантин, а чиновник сказав, що здатність вірусу викликати захворювання слабшає, пише Reuters.



Органи охорони здоров'я, оголосивши про пом'якшення у своїх регіонах, не згадали про протести – найбільшу демонстрацію громадянської непокори в Китаї за багато років. Вона варіювалася від віча при запалених свічках у Пекіні до вуличних зіткнень із поліцією в Гуанчжоу.



Заходи, які мають бути оголошені, включають скорочення використання масового тестування та регулярних тестів на нуклеїнові кислоти. Також йтиметься про дозвіл домашньої ізоляції для позитивних випадків та тісних контактів за певних умов, повідомили джерела.



Це сильно відрізнятиметься від попередніх протоколів, коли цілі громади блокувалися, іноді на тижні, навіть після одного позитивного випадку.



Розчарування карантинними обмеженнями в КНР минулого тижня призвело до безпрецедентних демонстрацій публічної непокори в материковому Китаї з того часу, як президент Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році, зазначає Reuters. Заворушення відбуваються на тлі вступу китайської економіки в нову еру набагато повільнішого зростання, ніж десятиліттями до цього.



Що відомо про протести у Китаї

Безпосереднім поштовхом до демонстрацій стала смертельна пожежа в Урумчі, столиці Сіньцзяна, на крайньому північному заході Китаю у четвер. Тоді 10 людей, у тому числі троє дітей, загинули через те, що пожежні служби не змогли дістатися житлового будинку, охопленого вогнем.



Мешканці звинуватили у цьому заходи, пов'язані з карантином. Китайські чиновники ж заперечували, що в цьому винні обмеження, пов'язані з COVID-19, і заявили, що "здатність деяких жителів рятувати себе була надто слабкою", - це спричинило хвилю гніву в китайських соцмережах.



Жителі Урумчі, одного з найбільш жорстко контрольованих міст Китаю внаслідок масштабних заходів безпеки, вийшли на акцію протесту у п'ятницю, 25 листопада. У суботу та неділю протести поширилися.

28 листопада стало відомо, що влада Китаю почала вводити у великі міста поліцейські підрозділи та техніку для придушення протестів проти "політики нульової толерантності" в COVID-19.. За даними CNN, протести охопили щонайменше 16 великих міст Китаю.



Зокрема, 28 листопада китайська влада вивела велику кількість поліцейських підрозділів на вулиці Пекіна. Також поліція вдалася до активних дій у Шанхаї. Крім того, китайська влада вивела поліцію і на вулиці інших великих міст, зокрема Ченду та Уханя.



Учасники демонстрацій у китайських містах вигукували й антиурядові гасла - "Геть Компартію" і "Геть Сі Цзіньпіна".