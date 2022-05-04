Після місяця перерви Макрон зателефонував путіну

17:44 03 травня Київ, Україна

Президент Франції Еммануель Макрон 3 травня вперше за понад місяць провів телефонну розмову з президентом рф володимиром путіним.

Як повідомляє Le Parisien, про це оголосили у Єлисейському палаці.



Розмова, в якій йшлося про Україну, почалася близько полудня і тривала понад дві години. Це перша розмова лідерів з 29 березня – після появи інформації про звірства російських військових у передмісті Києва та після переобрання Макрона на другий термін.



Російська сторона вже повідомила, що путін розповідав про позицію рф у переговорах з Україною та запевняв, що росія "відкрита до діалогу", незважаючи на "неготовність Києва до серйозної роботи".