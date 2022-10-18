Після експропріації американська ExxonMobil «благополучно покинула росію»

13:45 18 жовтня Київ, Україна

Найбільша нафтова компанія США ExxonMobil залишила росію після того, як у неї експропріювали активи на $4 млрд відповідно до указу путіна.

"Ми благополучно пішли з росії після експропріації", - заявили у компанії.

Відхід Exxon Mobil за таких обставин підвищує ймовірність пред'явлення судових претензій росії на мільярди доларів. У квітні компанія списала $4,6 млрд у вигляді доподаткових втрат від припинення бізнесу в росії, це списання було багато в чому пов'язане саме з «Сахаліном-1».



У березні Exxon Mobil повідомила, що має намір вийти з проєкту, де вона була оператором і мала частку в 30%. А 7 жовтня володимир путін підписав указ про створення нового оператора, керувати яким буде «Роснефть».



Іноземні акціонери «Сахаліна-1» повинні протягом місяця повідомити уряд, чи згодні вони зберегти свої частки у власності. Exxon Mobil не планує цього робити, сказала людина, знайома з рішенням компанії.



Іншими акціонерами є «Роснефть», індійська ONGC Videsh та японська Sodeco. Індія та Японія намагаються зберегти енергетичні зв'язки з росією та можуть залишитися у проєкті.



До початку війни в Україні виробництво на «Сахаліні-1» складало близько 200 000 барелів на добу, але після запровадження західними країнами санкцій проти росії воно впало приблизно до 10 000 барелів. Exxon Mobil раніше повідомляла, що підтримує мінімальний рівень видобутку, щоб забезпечувати постачання палива на місцевий ринок.



Компанія також говорила, що має намір продати свою частку. Її заява про експропріацію натякає на можливу спробу відсудити втрати у міжнародних судах.

«Ми доклали всіх зусиль, щоб порозумітися з російським урядом та іншими акціонерами», — йдеться у її заяві.

У ній також зазначається, що в компанії зберігаються юридичні повноваження в рамках угоди про розподіл продукції та міжнародного арбітражного права.



Exxon Mobil судилася з урядом Венесуели після того, як її тодішній президент Уго Чавес конфіскував активи компанії у 2007 році.