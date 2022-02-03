Після атаки в Ємені США направлять військовий корабель та винищувачі в ОАЕ

12:10 02 лютий Київ, Україна

Сполучені Штати розгорнуть ракетний есмінець та сучасні винищувачі, щоб допомогти захистити Об'єднані Арабські Емірати після серії ракетних атак єменських повстанців, йдеться у заяві США у середу.



Розгортання для «допомоги ОАЕ у боротьбі з поточною загрозою» послідувало за телефонною розмовою між міністром оборони Ллойдом Остіном і спадковим принцом Абу-Дабі Мохаммедом бен Заїдом Аль-Нахаяном, повідомило посольство США в ОАЕ.



ОАЕ, котрі входять до очолюваної Саудівською Аравією коаліції, що бореться з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами в Ємені, минулого місяця зазнали трьох ракетних обстрілів, в результаті першого з яких загинули троє нафтовиків.



У заяві йдеться, що есмінець з керованими ракетами USS Cole співпрацюватиме з ВМС ОАЕ і здійснить захід до порту Абу-Дабі. Також на території ОАЕ США розмістять винищувачі п'ятого покоління.



