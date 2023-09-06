Після арешту та публікації фото з в'язниці рейтинг Трампа виріс

10:30 26 серпня Київ, Україна

Епатажний Дональд Трамп здатний впливати на виборців своєю шокуючою поведінкою. Так, за даними опитування, проведеного Reuters та Ipsos, Трамп зумів збільшити свій відрив у боротьбі за посаду кандидата у президенти від Республіканської партії. Для цього йому варто лише опублікувати своє фото з в'язниці після його формального арешту.

Після того, як колишнього президента було заарештовано і звільнено під заставу в штаті Джорджія, 52 відсотки республіканців заявили, що вважають за краще його як кандидата в президенти. У серпні рейтинг становив 47 відсотків.

Другим у списку від республіканців йде Рон ДеСантіс, його підтримують 13 відсотків.

Reuters пише, що в гіпотетичному протистоянні між президентом Джо Байденом і Трампом, Трамп набирає 38% проти 32% у Байдена. Інші респонденти сказали, що не впевнені, що голосуватимуть чи оберуть когось іншого.

Нагадаємо, 23 серпня Трамп здався за формальною процедурою у в'язниці округу Фултон штату Джорджія за більш як десятьма звинуваченнями, пов'язаними з його спробами скасувати результати президентських виборів у штаті 2020 року.

Трамп провів у в'язниці трохи більше 20 хвилин для оформлення документів і вийшов під заставу 200 тисяч доларів. У нього взяли відбитки пальців та зробили тюремне фото.

Президент США Джо Байден на прохання журналістів прокоментував фото Трампа, зроблене у в'язниці, і назвав його "гарним хлопцем".