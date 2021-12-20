Після анексії Криму Путіну потрібні "нові перемоги" - Міноборони Естонії

20:15 24 березень Київ, Україна

З моменту анексії Російською Федерацією Кримського півострова пройшло 7 років, тепер режиму Путіна потрібна нова "історія успіху".

Про це заявив глава Міністерства оборони Естонії Калле Лаанет.

«Стратегічні навчання "Захід-2021", які пройдуть у вересні, ще раз демонструють реальні військові плани Росії», - зазначив Лаанет.

На його думку, отриманий на тренуваннях досвід Росія потім намагається застосовувати на практиці. Так міністр нагадав, що великі навчання Росії в 2008 і 2014 роках обернулися агресією проти Грузії і України. І зараз, незважаючи на економічні труднощі, військовий потенціал і боєздатність, зовнішньополітичні цілі були і залишаться головним пріоритетом Москви.

«Минуло сім років з моменту незаконної окупації Криму, і режиму Путіна потрібна нова історія успіху. З цієї причини вважається, що Росія може взяти на себе нові ризики і при можливості вирушити в нову авантюру», - сказав глава Міноборони Естонії.

Він вважає, що в зв'язку з цим «в найближчі роки Естонія повинна докласти ще більше зусиль для зміцнення своєї військової оборони як самостійно, так і у співпраці з союзниками».

«Естонії необхідно якомога швидше заповнити прогалини і недоліки в ключових оборонних можливостях, оскільки вразливість робить особливо маленьку країну мішенню», - вважає Лаанет.

Глава Міністерства оборони Естонії сказав про це, виступаючи з доповіддю в Рійгікогу (парламент Естонії), де обговорювався стабільний розвиток державної військової оборони.