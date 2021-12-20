Після анексії Криму Путіну потрібні "нові перемоги" - Міноборони Естонії

З моменту анексії Російською Федерацією Кримського півострова пройшло 7 років, тепер режиму Путіна потрібна нова "історія успіху".
Про це заявив глава Міністерства оборони Естонії Калле Лаанет.
На його думку, отриманий на тренуваннях досвід Росія потім намагається застосовувати на практиці. Так міністр нагадав, що великі навчання Росії в 2008 і 2014 роках обернулися агресією проти Грузії і України. І зараз, незважаючи на економічні труднощі, військовий потенціал і боєздатність, зовнішньополітичні цілі були і залишаться головним пріоритетом Москви.
Він вважає, що в зв'язку з цим «в найближчі роки Естонія повинна докласти ще більше зусиль для зміцнення своєї військової оборони як самостійно, так і у співпраці з союзниками».
Глава Міністерства оборони Естонії сказав про це, виступаючи з доповіддю в Рійгікогу (парламент Естонії), де обговорювався стабільний розвиток державної військової оборони.
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