Після 100 000 смертей в Італії ввели локдаун

11:08 15 березень Київ, Україна

Зростання захворюваності на коронавірус серед місцевого населення Італії змусило піти МОЗ на вимушені заходи - з 15 березня в країні введений локдаун

Про це повідомляє Reuters в понеділок, 15 березня.



Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца висловив надію, що ситуація із захворюваністю почне поліпшуватися з другої половини весни завдяки суворим обмежувальним заходам і поступовому зростанню кількості вакцинованих. При цьому, за його словами, найближчі тижні в Італії "будуть вкрай нелегкими".



Відзначимо, що з 15 березня в густонаселених регіонах Італії закривають магазини, ресторани і школи. Жителі міст повинні будуть залишатися вдома, за винятком поїздок на роботу, випадків, пов'язаних зі станом здоров'я або іншими важливими обставинами. Додаткові обмеження триватимуть до Великодня, а протягом трьох великодніх днів, з 3 по 5 квітня, вся країна перейде в червону зону карантину.