Посла Білорусі в Молдові викликали в МЗС через карту на Радбезі

Молдови викликав посла Білорусі після того, як на засіданні Ради безпеки в Мінську 1 березня було продемонстровано мапу воєнних дій в Україні з червоною стрілкою, що вказує на молдавську територію.
Про це повідомила прес-служба МЗС Молдови.
На карті показані червоні стрілки, які, ймовірно, відповідають напрямкам вторгнення російських військ в Україну. Одна з них вказує на територію Молдови з боку півдня України та Придністров'я.
Про це повідомила прес-служба МЗС Молдови.
На карті показані червоні стрілки, які, ймовірно, відповідають напрямкам вторгнення російських військ в Україну. Одна з них вказує на територію Молдови з боку півдня України та Придністров'я.
Сама територія України на карті поділена на чотири частини із написами «зона відповідальності ОГВ».
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