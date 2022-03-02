Посла Білорусі в Молдові викликали в МЗС через карту на Радбезі

16:05 02 березень Київ, Україна





Про це повідомила прес-служба МЗС Молдови.



На карті показані червоні стрілки, які, ймовірно, відповідають напрямкам вторгнення російських військ в Україну. Одна з них вказує на територію Молдови з боку півдня України та Придністров'я. Молдови викликав посла Білорусі після того, як на засіданні Ради безпеки в Мінську 1 березня було продемонстровано мапу воєнних дій в Україні з червоною стрілкою, що вказує на молдавську територію.Про це повідомила прес-служба МЗС Молдови.На карті показані червоні стрілки, які, ймовірно, відповідають напрямкам вторгнення російських військ в Україну. Одна з них вказує на територію Молдови з боку півдня України та Придністров'я.

Сама територія України на карті поділена на чотири частини із написами «зона відповідальності ОГВ».