Відвідувач Лувру вимазав тортом «Мону Лізу»

09:59 30 травня Київ, Україна

У паризькому Луврі вимазали тортом «Мону Лізу» Леонардо да Вінчі. Це зробив невідомий чоловік у інвалідному кріслі та перуці.





При цьому він вигукував заклики замислитись про майбутнє планети, якій загрожує знищення, і кричав, що художники повинні думати про Землю.



Спочатку чоловік спробував розбити захисне куленепробивне скло, проте пізніше вимазав його десертом і розкидав у залі пелюстки троянд. Полотно внаслідок дій вандала не постраждало, його затримали французька поліція.При цьому він вигукував заклики замислитись про майбутнє планети, якій загрожує знищення, і кричав, що художники повинні думати про Землю.

Як уточнює видання Daily Wire, чоловік спробував пошкодити «Джоконду», щоб привернути увагу громадськості до екологічних проблем. Під час скоєння правопорушення він закликав "зберегти планету".

«Мона Ліза» неодноразово зазнавала нападів. У 2009 році росіянка кинула в картину кухоль з чаєм — імовірно, через те, що їй відмовилися надати французьке громадянство. У 1974 році в Токіо відвідувачка виставки в інвалідному візку спробувала забруднити полотно червоною фарбою, протестуючи проти відсутності умов для інвалідів. У 50-х роках ХХ століття в картину кидали камінь та сірчану кислоту. У 1911 році «Джоконда» була вкрадена, а знайшли її лише за кілька років.