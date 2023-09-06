Відвідування путіним військового штабу в Ростові-на-Дону - росЗМІ

08:09 19 серпня Київ, Україна

Наслідуючи українського президента Зеленського, російський президент організував свій візит до командування армії на півдні росії. Слід зазначити, що цей нібито візит відбувся у темну пору доби в ніч на суботу, 19 серпня.

За повідомленням російських ЗМІ, президент росії володимир путін нібито приїхав до Ростова-на-Дону, де провів нараду у військовому штабі, з якого окупанти керують бойовими діями в Україні.

Повідомляється, що путін заслухав доповіді начальника Генштабу зс росії валерія герасимова, командувачів напрямків та інших офіцерів.

Також у соцмережах з'явилося відео прибуття путіна до штабу, де його зустрів герасимов.

Раніше у Держдепі США оцінили можливість арешту путіна, заявивши, що якщо арешт відбудеться, це станеться скоріше тоді, коли глава кремля вже не буде президентом.