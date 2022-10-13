Португалія виділить Україні шість гелікоптерів "Камов"

20:23 13 жовтня Київ, Україна

Португалія вирішила надати Україні шість вертольотів "Камов" радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через санкції, введені проти росії.

Про це в четвер оголосила міністр оборони Португалії Єлена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

"На прохання України та у координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо у розпорядження України наш парк гелікоптерів "Камов", які через нинішній сценарій санкцій, накладених на росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності та ми навіть не зможемо їх відремонтувати", – сказала Каррейрас.

Вона наголосила, що гелікоптери будуть "надзвичайно корисними для України, і наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу". Один із вертольотів зламався внаслідок аварії, тому українська сторона має відремонтувати його, уточнила голова португальського Міноборони.



Ідея полягає в тому, щоб передача техніки відбулася "якнайшвидше", зазначила Каррейрас.



Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Європейського Союзу щодо надання військової допомоги Україні, але форми такої участі ще обговорюються.



Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців та тренувати українських військовослужбовців.