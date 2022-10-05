Португалія стала першою країною, яка змінила трудове законодавство через COVID-19

08:35 10 листопада Київ, Україна

Португалія першою в Європі на законодавчому рівні заборонила компаніям телефонувати працівникам у неробочі години, зобов'язала їх частково компенсувати плату за "комуналку", а також надала батькам дітей віком до восьми років право перейти на віддалену роботу без погоджень з керівництвом.



Про це повідомляють Associated Press та Euronews.



У повідомленні уточнюється, що працівникам, які працюють дистанційно, повинні компенсувати частину витрат на електрику та інтернет. Якщо ж ці вимоги порушуватимуться, роботодавців чекатимуть штрафні санкції.



Також компаніям заборонили моніторити активність працюючих із дому.



Водночас роботодавці зобов'язані щонайменше один раз на два місяці проводити офлайн-заходи: таким чином у країні борються з почуттям ізоляції, яке може виникати під час дистанційної роботи.



Нові правила поширюються на компанії зі штатом від 10 осіб та більше.



Отже, Португалія стала першою європейською країною, яка змінила трудове законодавство через коронавірус.