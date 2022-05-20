Португалія та Польща допоможуть Україні вступити до ЄС

До членства ЄС Україну допоможуть наблизити Польща та Португалія.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.
Польський прем'єр зазначив, що Польща та Португалія "розташовані на двох кінцях континенту, але ця зустріч свідчить про єдність Європи, яку ми давно не бачили". Він також додав, що Польща та Португалія поділяють думку, що Європа має відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.
Кошта підкреслив, що лідери ЄС не повинні дотримуватися негнучких правил, а мають бути "прагматичними і реагувати на поточні події".
Обидва прем'єри висловили повну підтримку України у військовій, економічній та гуманітарній сферах.
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