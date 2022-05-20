Португалія та Польща допоможуть Україні вступити до ЄС

18:54 20 травня Київ, Україна

До членства ЄС Україну допоможуть наблизити Польща та Португалія.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес -конференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

"Якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, ми разом з Португалією хочемо розробити відповідний пакет, який був би привабливим для України і показував би місце України в ЄС", - зазначив Моравецький.

Польський прем'єр зазначив, що Польща та Португалія "розташовані на двох кінцях континенту, але ця зустріч свідчить про єдність Європи, яку ми давно не бачили". Він також додав, що Польща та Португалія поділяють думку, що Європа має відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.

"Нам треба йти далі щодо санкцій", – сказав Моравецький.



Кошта підкреслив, що лідери ЄС не повинні дотримуватися негнучких правил, а мають бути "прагматичними і реагувати на поточні події".



Обидва прем'єри висловили повну підтримку України у військовій, економічній та гуманітарній сферах.