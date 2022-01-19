Час Європі усвідомити ворожість Росії, заявив Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що діалог з Росією марний, а Європа повинна усвідомити ворожість цієї країни. Про це він написав у Twitter 3 вересня.



"Грузія - 2008-й, Крим і Донбас - з 2014-го, МН17, Солсбері - 2018 й, Берлін - 2019 й, Навальний - 2020 й. Скільки тривожних дзвінків нам ще необхідно для того, щоб нарешті усвідомити, що ми маємо справу з ворожим режимом?" - написав Моравецький.



Польський прем'єр висловив думку, що такі слова, як "діалог", "партнерство" і "компроміс", для РФ чужі.



"Час зробити висновки [щодо Росії]", - додав він.



Російський вчений, один з розробників бойової отруйної речовини "Новачок" Віл Мірзаянов припустив, що проти Навального могли застосувати "Новачок" під кодовою назвою А-261 - це тверда речовина, можливо, у вигляді порошку. За словами Мірзаянова, достатньо кількох міліграмів, щоб вбити ним людину. Вчений також сказав, що йому невідомі випадки повного відновлення людей після отруєння нервово-паралітичними отруйними речовинами.



"Це завжди питання, чому не помер. Може бути, додали таку кількість, щоб не помер. Може бути, мета була не вбити, а вивести з ладу та залишити інвалідом", - припустив фахівець.