Популярність української полуниці: обвал ринку та довгі черги у Польщі

18:19 16 червня Київ, Україна

За інформацією видання Wprost, люди змушені стояти в черзі до півтори години на продовольчих ринках польських міст, щоб придбати українську полуницю, яка коштує лише 5-6 злотих за кілограм, у два рази дешевше, ніж місцева полуниця.



Польські садівники та фермери наполягають, щоб уряд припинив імпорт української полуниці, вказуючи на відсутність фітосанітарного контролю під час її постачання на ринок.



Мирослав Малішевський, президент Польської асоціації садівників, наголосив, що ввезення української полуниці на польський ринок створює загрозу краху фруктової індустрії.



Відкритість ринку робить польських підприємців неконкурентоспроможними через значно низьку собівартість виробництва полуниці в Україні порівняно з Польщею.



Крім проблем з роздрібним продажем полуниці, серйозніша ситуація виникає в переробній галузі. Польські виробники заморожених продуктів, полуничного соку та пюре знижують закупівлі вітчизняних фруктів, оскільки воліють купувати дешевшу українську полуницю.



Профспілкові активісти зазначають, що перевірок української полуниці на кордоні з Польщею або практично немає, або вони проводяться несуттєво.



Виробники висловлюють занепокоєння щодо того, що імпортована з України полуниця може не відповідати вимогам безпеки. Вони наполягають на зупинці та перевірці кожної партії полуниці із України, особливо на наявність залишків пестицидів.



Президент Асоціації польських садівників звернувся до міністра сільського господарства з проханням про термінові заходи та обмеження імпорту полуниці з України.



Він також наголосив, що польські компанії закуповують українську полуницю гуртом для подальшого перепродажу в країнах Європейського Союзу, видаючи її за польську. Однак, якщо виявиться, що така полуниця не відповідає стандартам ЄС, це завдасть шкоди польським садівникам, призведе до обвалу ринку та створить кризу у фруктовій галузі.



Міністерство сільського господарства ставиться до ситуації менш критично. У відповідь на запит видання, воно вказує, що аналіз торгових даних показує, що основний імпорт свіжої полуниці до Польщі походить з держав-членів Європейського Союзу, переважно з Іспанії та Греції.