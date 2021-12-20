Помпео: Висновки ООН щодо ліквідації американцями генерала Сулеймані помилкові

"Аль-Кудс"

"Ми відкидаємо доповідь і думки, оприлюднені сьогодні (у четвер - прим. ТАСС) Спеціальний доповідач ООН Калламар . Висновки пані Калламар є помилковими ", - йдеться в заяві Помпео, поширеному прес-службою Держдепартаменту.



На думку Помпео, удар, в результаті якого був убитий Сулеймані, "був відповіддю на ескалацію серії збройних нападів, скоєних у попередні місяці Іраном" . Як стверджує глава американського зовнішньополітичного відомства, цей удар "було завдано, щоб утримати Іран від початку або підтримки подальших атак проти США і американських інтересів, а також для того, щоб послабити можливості" Аль-Кудс ".



Держсекретар додав, що "США транспарентні щодо основ міжнародного права" в питанні нанесення удару. "Як ми підкреслили 8 січня 2020 року в листі, направленому СБ ООН відповідно до статті 51 Статуту ООН, удар був зроблений під час здійснення невід'ємного права США на самооборону", - підсумував Помпео.



У четвер Калламар на що проходить в Женеві 44-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що "знищення іранського генерала Касема Сулеймані було порушенням статуту ООН, що регулює використання сили, і довільним вбивством".

ліквідація Сулеймані

Обстановка на Близькому Сході різко загострилася 29 грудня минулого року після декількох ударів ВПС США по п'яти об'єктах угрупування "Катаїб Хезболлах" в Сирії і Іраку. У Пентагоні тоді заявили, що ця структура несе відповідальність за який стався два дні до того обстріл іракської бази під Кіркуком, де загинув американський співробітник з числа цивільних осіб.



3 січня Міністерство оборони США повідомило про ліквідацію Сулеймані в районі аеропорту Багдада. За версією Пентагону, удар носив оборонний характер, так як мав на меті захистити американських військовослужбовців, дислокованих в Іраку і інших країнах. Сполучені Штати поклали на Сулеймані відповідальність за те, що він нібито схвалив проведення акцій протесту перед американським посольством в Багдаді.

Майкл Помпео в четвер відкинув висновки спецдоповідача ООН по позасудових страт Агнес Калламар, яка визнала порушенням закону ліквідацію американцями командувача силами спеціального призначенняКорпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касема Сулеймані.