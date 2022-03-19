Помпео попросив Лукашенка звільнити політтехнолога Шклярова

12:11 25 жовтня Київ, Україна

Стало відомо, що під час телефонної розмови з президентом Білорусі, держсекретар США Майкл Помпео закликав Олександра Лукашенка звільнити політтехнолога Віталія Шклярова і дати йому можливість виїхати з країни. Цю новину опублікувала в Twitter кореспондентка CNN при відомстві Дженніфер Ханслер.

"Держсекретар закликав до повного визволення і негайного виїзду з Білорусі неправомірно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - написала вона.

Крім цього, за словами Ханслер, Помпео "підтвердив підтримку Сполученими Штатами демократичних устремлінь народу Білорусі".

Про те, що Лукашенко і Помпео провели телефонні переговори, раніше повідомив Telegram-канал «Пул першого», близький до пресслужби Лукашенка. За його інформацією, сторони "говорили про внутрішньополітичну обстановку" в обох країнах, а також "про долю одного з громадян США і Республіки Білорусь".

Відомо, що політтехнолога Віталія Шклярова затримали в Гомелі 29 липня - напередодні виборів президента республіки, які пройшли 9 серпня. Звідти його доставили до Мінська, де політтехнологу пред'явили звинувачення в організації заворушень в рамках справи опозиційного політика Сергія Тихановського.

Шклярова відправили в СІЗО. За словами його адвоката, за участю політтехнолога проводилися допити, очні ставки та інші слідчі дії. Сам Шкляров свою провину заперечував і згодом неодноразово скаржився на "нестерпні умови" утримання в слідчому ізоляторі. Випустили Шклярова з СІЗО 19 жовтня.

Адвокат Шклярова Антон Гашинський заявив, що політтехнологу, звільненому з СІЗО під домашній арешт, змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Шкляров як політтехнолог в різний час працював зі штабами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього президента США Барака Обами, кандидата в президенти США Берні Сандерса, а також ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова і телеведучої Ксенії Собчак, яка висувалася на вибори президента Росії.

Нагадаємо, силовики затримали в Мінську як мінімум дев'ять дівчат, які брали участь в антиурядовому жіночому марші в суботу, 24 жовтня.