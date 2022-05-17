"Допомагав" самогубцям: в Японії стратять 30-річного чоловіка

10:07 15 грудня Київ, Україна

Влада Японії засудила 30-річного Такахіро Сіраісі до смертної кари, за вбивство дев'яти осіб з соцмереж, які писали про свої наміри попрощатися з життям.

Про це повідомляє ВВС.



Так, токійський суд визнав Сіраісі винним у вбивстві, розчленовуванні і зберіганні тіл дев'яти осіб в своїй квартирі недалеко від Токіо.

Відзначається, що навесні 2017 року в Twitter з'явився новий акаунт. Автор акаунту писав японською, але нік вибрав англійською. У своєму профілі автор писав: "Я хочу допомогти людям, які дійсно страждають. Будь ласка, напишіть мені напряму в будь-який час".



Тоді він проживав в місті Дзама в префектурі Канагава недалеко від Токіо. Його злочини викликали широкий резонанс в японському суспільстві. Крім того, японців шокувало те, що вбивства були розкриті випадково. Так, брат однієї зниклої дівчини знав її паролі і побачив листування з Сіраісі, в якому в тому числі дівчина обговорювала з ним можливість здійснення суїциду і шукала когось, хто хотів би зробити це разом з нею. Це навело поліцію на слід злочинця.



В ході обшуків правоохоронці знайшли у обвинуваченого голови й інші фрагменти тіл ще восьми осіб. Сіраісі зізнався в скоєнні злочинів. Він заявив, що вбив стількох людей, що вже не пам'ятає, хто є хто.



З дев'яти убитих вісім - дівчата з різних префектур Японії від 15 до 26 років. За даними слідства, не всі вони збиралися вчинити самогубство.

Додається, що проблема суїцидів в Японії вже багато років стоїть надто гостро. У 2005 році влада країни створила штаб з попередження самогубств. Відтоді кількість випадків щорічно знижується, але як і раніше - цифри залишаються високими.



Тільки за жовтень 2020 року в Японії зафіксовано 2153 суїциди. Всього з початку січня вже 17 тисяч людей наклали на себе руки.