Поляки почали вакцинувати від коронавірусу бездомних

06:49 21 червня Київ, Україна

Після успішної програми вакцинації на польсько-українському кордоні, МОЗ Польщі пішов далі і прийняв рішення вакцинувати польських громадян без постійного місця проживання.
 
Про це в неділю, 20 червня, повідомило Польське радіо.

Так, одним з перших польських міст, в яких почалася така акція, став Лодзь. Тут також запрацював мобільний пункт вакцинації бездомних, які не мають медичного страхування.

Для ін'єкцій використовують препарат американської компанії Johnson&Johnson - Janssen. При цьому щеплення є добровільними.

Як повідомляється, охочі вакцинуватися можуть зробити це також без наявності документа, що підтверджує особу.