Польський уряд оцінив масштабність кібератаки "з Росії"

Уряд Польщі стверджує, що розбійний і величезний за масштабами хакерський удар був здійснений кіберслужбою Росії. Нападу кіберзлочинців піддалися сайти польських міністрів і депутатів, пише RMF 24.
Він підкреслив, що хакери атакували сайти "найбільш важливих польських офіційних осіб".
Про хакерську атаку стало відомо після злому пошти глави канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчіка. Він заявив, що були зламані електронна пошта і сторінки в соціальних мережах його і його дружини.
Додамо, на сайти держорганів за тиждень здійснили понад 50 тисяч кібератак. Основна кількість інцидентів стосується поширення шкідливого програмного забезпечення - 74%, а також фішингу - 25%.
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