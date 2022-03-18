Польський уряд оцінив масштабність кібератаки "з Росії"

19:11 18 червня Київ, Україна

Уряд Польщі стверджує, що розбійний і величезний за масштабами хакерський удар був здійснений кіберслужбою Росії. Нападу кіберзлочинців піддалися сайти польських міністрів і депутатів, пише RMF 24.

"Аналіз наших сервісів і спецслужб наших союзників дозволяє однозначно констатувати, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації. Її масштаб і розмах великі", - заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

Він підкреслив, що хакери атакували сайти "найбільш важливих польських офіційних осіб".

Про хакерську атаку стало відомо після злому пошти глави канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчіка. Він заявив, що були зламані електронна пошта і сторінки в соціальних мережах його і його дружини.

Додамо, на сайти держорганів за тиждень здійснили понад 50 тисяч кібератак. Основна кількість інцидентів стосується поширення шкідливого програмного забезпечення - 74%, а також фішингу - 25%.