Польське видання зобразило Папу Франциска у папамобілі на російському танку

07:46 04 вересня Київ, Україна

Про реакцію Польщі на проросійський виступ понтифіка на всеросійській зустрічі молоді можна судити з опублікованої карикатури на Папу. Для католицької Польщі це стало справжнім викликом.

Польське видання Wprost вийшло з обкладинкою, на якій зображено Папу Франциска в папамобілі, розташованому на шасі танка російських загарбницьких військ.

Обкладинка номера також опублікована на сайті тижневика. На малюнку можна побачити, що Франциск їде розбитим від обстрілів містом на "папамобілі" - спеціально розробленому автомобілі для публічних поїздок понтифіка. На танку зображено один із символів російського вторгнення – літера "Z".

Так редакція проілюструвала статтю про скандальну заяву Папи про "велич" росії.

Нагадаємо, 25 серпня Франциск звернувся до учасників всеросійської зустрічі католицької молоді з промовою. Він назвав їх "спадкоємцями великої країни" і закликав не забувати про це.

"Ви спадкоємці великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, [країни] великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки - росії, йдіть уперед із цим", - сказав він.

Тоді в кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска, а в МЗС України її назвали звичайною імперіалістичною пропагандою, якою кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

Нагадаємо, раніше Папа Римський дорікнув Європі за те, що країни не пропонують "креативних способів" припинити війну в Україні.