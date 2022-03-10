Польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям

Польський Сейм схвалив законопроєкт щодо допомоги біженцям із України.
Згідно з документом, після підтвердження особи біженці зможуть отримати податковий номер, а їхнє перебування в країні може тривати 18 місяців із продовженням на аналогічний термін.
Також біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей до польських шкіл.
Поляки, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку – 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.
Нагадаємо, що Німеччина автоматично надає притулок українцям на строк до трьох років.
Також біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей до польських шкіл.
Поляки, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку – 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.
Нагадаємо, що Німеччина автоматично надає притулок українцям на строк до трьох років.
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