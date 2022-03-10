Польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям

08:19 10 березень Київ, Україна

Польський Сейм схвалив законопроєкт щодо допомоги біженцям із України.

Згідно з документом, після підтвердження особи біженці зможуть отримати податковий номер, а їхнє перебування в країні може тривати 18 місяців із продовженням на аналогічний термін.



Також біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей до польських шкіл.



Поляки, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку – 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.



Нагадаємо, що Німеччина автоматично надає притулок українцям на строк до трьох років.