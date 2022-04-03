Польський прем'єр розкритикував Європу за ставлення до РФ

На думку польського уряду, санкції, які Євросоюз на сьогодні застосував до Росії, є вкрай недостатніми. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 2 квітня, виступив із критикою на адресу європейських держав через їхню нерішучість у питанні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Своє повідомлення глава уряду оприлюднив у Twitter.
До цього він заявив, що ведені проти Росії санкції не працюють, оскільки російський рубль зміцнюється.
Він висловив думку, що на кілька наступних тижнів та наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Варшави, де провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.. Сторони обговорили ситуацію в Україні та стан оборони.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі