Польський прем'єр розкритикував Європу за ставлення до РФ

11:01 03 квітня Київ, Україна

На думку польського уряду, санкції, які Євросоюз на сьогодні застосував до Росії, є вкрай недостатніми. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 2 квітня, виступив із критикою на адресу європейських держав через їхню нерішучість у питанні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Своє повідомлення глава уряду оприлюднив у Twitter.

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуваннями російських літаків. А Європа тим часом грає в рулетку: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже: давайте не перегинати ціпок. Путін підпалив Україну, а Європа ставить питання, чи достатньо в неї вогнегасників", - написав Моравецький.

До цього він заявив, що ведені проти Росії санкції не працюють, оскільки російський рубль зміцнюється.

"На даний момент Путін та його оточення змогло змінити фіскальну політику, кредитну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливими до санкцій.. Принаймні протягом кількох місяців", - сказав польський прем'єр.

Він висловив думку, що на кілька наступних тижнів та наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни.

"Я не впевнений, що Захід або Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО є такими підготовленими", - зазначив Моравецький.

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