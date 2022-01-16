Польські військові будуть виведені з Афганістану разом з силами США

19:59 03 травень Київ, Україна

Глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польські військовослужбовці покинуть Афганістан разом з американськими.

За словами польського міністра, ці плани узгоджені з армією США

«Ми разом увійшли в Афганістан, разом пристосовували наше військо до ситуації і разом виходимо з Афганістану», - сказав глава Міністерства національної оборони.

Блащак також зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда знаходиться в контакті з американським лідером Джо Байденом - глави держав листуються.



Польські військові беруть участь в місіях в Афганістані з 2001 року. Вони належать до міжнародного контингенту, сформованого насамперед країнами НАТО, а також арміями Австралії, Нової Зеландії та Грузії.