Польські військові будуть виведені з Афганістану разом з силами США

Глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польські військовослужбовці покинуть Афганістан разом з американськими.
За словами польського міністра, ці плани узгоджені з армією США.
Блащак також зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда знаходиться в контакті з американським лідером Джо Байденом - глави держав листуються.
Польські військові беруть участь в місіях в Афганістані з 2001 року. Вони належать до міжнародного контингенту, сформованого насамперед країнами НАТО, а також арміями Австралії, Нової Зеландії та Грузії.
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