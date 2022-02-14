Польща заявила про готовність прийняти біженців із України

Польські міністри кажуть, що вони розробляють плани з регіональними губернаторами країни, щоб упоратися з можливим прибуттям до мільйона біженців із сусідньої України, якщо Росія вирішить вторгнутися.
Маріуш Камінскі, міністр внутрішніх справ країни, спробував запевнити поляків у тому, що країна готова до того, що може стати кризовим центром для біженців.
Маріуш Камінскі, міністр внутрішніх справ країни, спробував запевнити поляків у тому, що країна готова до того, що може стати кризовим центром для біженців.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив поляків, що «військовий конфлікт більше не є малоймовірним сценарієм», і, повторюючи попередження офіційних осіб у Вашингтоні та Лондоні, сказав, що Європа «на межі війни». У неділю він звинуватив Росію в черговій спробі порушити територіальну цілісність України, що він назвав «посяганням на європейську стабільність та безпеку» та «загрозою світу на всьому континенті».
У Польщі вже проживає близько мільйона українців, які прибули протягом багатьох років як економічні мігранти.. Польща — це не єдина центральноєвропейська країна, готова до напливу біженців. Латвія заявила, що готується прийняти 10 тисяч українських біженців, якщо президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну.
Президент Естонії Алар Каріс попереджає, що між Естонією та Росією може виникнути аналогічна міграційна криза, яка сталася між Польщею та Білоруссю, коли минулого року мігрантів стягнули до кордону у явній спробі створити хаос Олександром Лукашенком.
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