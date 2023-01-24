Польща запросила у ФРН дозвіл на передачу танків Україні

"Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку усієї Європи", – написав Блащак.