Польща закупить комплекси Patriot у США на 15 млрд доларів

11:55 29 червня Київ, Україна

Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів. Державний департамент, який контролює експорт озброєнь, схвалив угоду, в результаті якої Варшава отримає одну з найсучасніших систем ППО.

Про це повідомило управління Міністерства оборони США з питань оборонного співробітництва та безпеки (DSCA).

У рамках модернізації системи протиповітряної оборони Польща закупить 48 пускових установок Patriot, 644 ракети до них, а також різні датчики, допоміжне обладнання та запчастини.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у повідомленні.

Основними підрядниками будуть компанії Raytheon Corporation та Lockheed Martin Corporation.