Польща закупить комплекси Patriot у США на 15 млрд доларів

Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів. Державний департамент, який контролює експорт озброєнь, схвалив угоду, в результаті якої Варшава отримає одну з найсучасніших систем ППО.
Про це повідомило управління Міністерства оборони США з питань оборонного співробітництва та безпеки (DSCA).
У рамках модернізації системи протиповітряної оборони Польща закупить 48 пускових установок Patriot, 644 ракети до них, а також різні датчики, допоміжне обладнання та запчастини.
Основними підрядниками будуть компанії Raytheon Corporation та Lockheed Martin Corporation.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі