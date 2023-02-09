Польща закриває пункт пропуску на кордоні з білоруссю

15:56 09 лютого Київ, Україна

З 10 лютого Польща в односторонньому порядку закриває один із найбільших пунктів пропуску "Бобровники-Берестовиця" на кордоні з білоруссю.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter.



Такі дії країни обумовлені знаком протесту проти вироку у білорусі до восьмирічного терміну ув'язнення відомого білоруського журналіста польського походження, члена Спілки поляків Анджея Почобута, йдеться у повідомленні на сайті польського уряду.



За словами Камінського, у зв'язку зі вчорашньою резолюцією Сейму Польщі у справі Анджея Почобута, він доручив своїм службам підготувати подання про включення до списку санкцій осіб, пов'язаних з режимом лукашенка, які відповідають за репресії проти поляків у білорусі.

“Водночас, зважаючи на важливі інтереси безпеки держави, я вирішив призупинити, до окремого розпорядження, з 12:00 10 лютого цього року рух у польсько-білоруському прикордонному пункті "Бобровники", - заявив Камінський.

Таким чином, після закриття у 2021 році через міграційну кризу на кордоні пункту пропуску "Кузниця Білостоцька-Брузги", на польсько-білоруському кордоні залишиться лише два діючі пункти пропуску - "Тереспіль-Брест" та "Козловичі-Кукурики".

Справа Анджея Почобута

Анджей Почобут був затриманий у білоруському місті Гродно у березні 2021 року. Того ж дня силовики прийшли і до інших активістів Спілки поляків: до його голови Анжеліки Борис, директорки громадянської школи при Спілці поляків у Волковиську Марії Тишковської та керівника лідського відділення Спілки поляків Ірени Бернацької. Майже за два тижні раніше на зв'язок перестала виходити і директорка "Польської школи" Ганна Панішева.



У березні минулого року проти Анжеліки Борис та інших осіб порушили кримінальну справу про розпалювання національної ворожнечі (частина 3 статті 130). 25 березня 2022 року Борис відпустили під домашній арешт, а Бернацьку, Тишківську та Панішеву вислали до Польщі. Анджей Почобут тоді відмовився від виїзду.



У жовтні 2022 року КДБ білорусі вніс Анджея Почобута до списку осіб, причетних до терористичної діяльності.



8 лютого 2023 р. Гродненський суд у білорусі засудив опозиційного журналіста, члена правління Спілки поляків білорусі Анджея Почобута на вісім років позбавлення волі посиленого режиму. Його визнали винним за статтями про розпалювання ворожнечі (стаття 130 КК) та заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці (стаття 361 КК). Судовий процес у справі відбувався у закритому режимі.



Як повідомляло видання Rzeczpospolita, серед епізодів кримінальної справи проти активіста – "розмови про радянську агресію проти Польщі", стаття в Gazeta Wyborcza про розгін протестів у 2020 році та матеріал 2006 року про командира польського антикомуністичного підпілля у Гродненській області.



Судовий вирок викликав протест в урядових колах Польщі, зокрема, з боку президента та прем'єр-міністра країни. Сейм Польщі ухвалив спеціальну резолюцію, в якій закликав запровадити санкції проти людей режиму лукашенка, відповідальних за репресії проти етнічних поляків. У МЗС Польщі з цього приводу був викликаний тимчасово повірений у справах білорусі у Польщі. Правозахисні організації визнають Почобута політв'язнем у білорусі.