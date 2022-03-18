Польща: затримано угруповання, яке постачало в Україну зброю

18:51 17 червня Київ, Україна

Європейські правоохоронці накрили організоване злочинне угруповання, яке незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України.

Про це повідомляє Європол у четвер, 17 червня.



Так, в ході рейдів в рамках розслідування боротьби з контрабандистами, Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і Національною поліцією за підтримки Європолу в ході серії обшуків будинків в районах Свєнтокшиського та Лодзинського воєводства вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї.



Звинувачення в причетності до незаконної торгівлі зброєю пред'явлені 12 підозрюваним - всі громадяни Польщі у віці від 32 до 60 років.

"Розслідуване організоване злочинне угруповання незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України. 96 вилучених одиниць вогнепальної зброї включають револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. За підсумками дня акції також було конфісковано кілька тисяч патронів різного калібру і одна ручна граната. Крім того, під час обшуку будинку було виявлено готівку на суму понад 50 тисяч євро, а також 14 рослин марихуани і деяку кількість амфетаміну", - йдеться в повідомленні.

В Європолі уточнили, що ця акція була здійснена в рамках більшого дворічного розслідування, проведеного прикордонною службою Польщі, яке, крім сьогоднішньої конфіскації, призвело до вилучення близько 200 одиниць вогнепальної зброї, включаючи так звані рушниці Флобера і близько 2700 одиниць боєприпасів.



Також було затримано 15 осіб - дев'ять громадян України, один громадянин Росії і п'ять громадян Польщі.