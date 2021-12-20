Польща запроваджує нові карантинні обмеження

19:41 08 грудень Київ, Україна

Польща обмежить кількість людей, яким дозволено відвідувати церкви, ресторани та театри з 15 грудня. Також планується запровадження обов'язкової вакцинації проти Covid-19 для медичних працівників, вчителів та військових з 1 березня.

Про це заявив уряд країни.



«Ми не можемо сказати, що загроза епідемії зменшується», - сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський після того, як МОЗ повідомило про 19 366 випадків захворювання і 504 смертельні наслідки за останні 24 години.



"Ситуація викликає занепокоєння", - сказав Недзельський.



Міністр оголосив, що громадські місця, які вже були обмежені до 50% максимальної місткості, тепер матимуть лише 30%.



Уряд заявив, що ліміт не поширюється на вакцинованих людей, але якщо він перевищений, заклад повинен мати можливість довести, що він перевірив статус вакцинації відвідувачів.



Також з 15 грудня люди, які прилітають до Польщі з-за меж шенгенської зони, повинні мати підтвердження негативного результату тесту, зданого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.



Обмеження пропускної спроможності громадського транспорту становитиме 75%, а нічні клуби буде закрито.