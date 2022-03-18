Польща в "червоній зоні"

Польща потрапила в червону зону, це сталося через зростання негативних рекордів захворюваності на COVID-19. З повідомлення прем'єр-міністра Польщі стало відомо, що карантин в країні посилять з завтрашнього дня, 24 жовтня.



В країні почнуть діяти нові обмеження:

школярі з 4 по 8 клас навчатимуться у віддаленому режимі;

з 8 до 16 години підлітки можуть виходити з дому тільки під наглядом дорослих;

кафе, бари і ресторани можуть надавати послуги лише на винос (такі обмеження будуть діяти два тижні з можливістю продовження);

вводиться повна заборона на зібрання більше п'яти осіб, за винятком людей, які проживають разом, і зустрічей в професійних цілях;

будуть закриті санаторії після завершення поточних заїздів.

За минулу добу в Польщі також зафіксували черговий антирекорд - за добу виявили майже 14 тисяч інфікованих, 153 пацієнти з коронавірусом померли.



Захворюваність на COVID-19 в Польщі б'є рекорди третій день поспіль. З початку пандемії в країні було зафіксовано понад 228 тисяч випадків зараження, понад 4000 з них летальні.