Польща вже п'ятий день протестує через закон про практично повну заборону абортів

12:47 27 жовтня Київ, Україна

Конституційний Суд Польщі ухвалив положення про повну заборону абортів, винятком можуть стати тільки випадки, якщо запліднення відбулося під час зґвалтування чи інцесту, а також якщо вагітність загрожує життю жінки.

Раніше суд країни визнав неконституційним положення, яке дозволяло аборти в разі інвалідності плода.



Цим положенням обґрунтовували 98% абортів, які легально проводили в країні.

Щорічно в Польщі проводять близько тисячі легальних абортів. Групи по захисту прав жінок вказують, що кількість підпільних абортів сягає 80-120 тис.



Польське законодавство про аборти і до прийняття цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.



У законі 1993 були передбачені три умови легальності аборту:



- якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері;



- якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю;



- якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.



Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму", а також існування в країні "абортивного підпілля".