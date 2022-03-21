Польща вже п'ятий день протестує через закон про практично повну заборону абортів

Конституційний Суд Польщі ухвалив положення про повну заборону абортів, винятком можуть стати тільки випадки, якщо запліднення відбулося під час зґвалтування чи інцесту, а також якщо вагітність загрожує життю жінки.
Раніше суд країни визнав неконституційним положення, яке дозволяло аборти в разі інвалідності плода.
Цим положенням обґрунтовували 98% абортів, які легально проводили в країні.
Щорічно в Польщі проводять близько тисячі легальних абортів. Групи по захисту прав жінок вказують, що кількість підпільних абортів сягає 80-120 тис.
Польське законодавство про аборти і до прийняття цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.
У законі 1993 були передбачені три умови легальності аборту:
- якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері;
Цим положенням обґрунтовували 98% абортів, які легально проводили в країні.
Щорічно в Польщі проводять близько тисячі легальних абортів. Групи по захисту прав жінок вказують, що кількість підпільних абортів сягає 80-120 тис.
Польське законодавство про аборти і до прийняття цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.
У законі 1993 були передбачені три умови легальності аборту:
- якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері;
- якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю;
- якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.
Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму", а також існування в країні "абортивного підпілля".
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