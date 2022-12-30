Польща збільшила електронний бар'єр на кордоні з білоруссю

11:56 30 грудня Київ, Україна

Польща розширила електронний бар'єр на кордоні з білоруссю, додавши новий відрізок завдовжки майже 20 кілометрів.



Про це повідомляє польська Прикордонна служба у Twitter.

"Сьогодні запрацювала ще одна секція електронного бар'єру на кордоні з білоруссю. Довжина: 17,6 км. Територія: прикордонні пости у Новому Дворі та Липську. Наразі довжина електронного шлагбауму становить 72 км. До кінця 2022 року будуть готові ще 2 ділянки загородження протяжністю 17,2 км та 18,1 км”, - йдеться у повідомленні.

Будівництво електронного бар'єру на кордоні з білоруссю розпочалося у червні цього року. Повідомлялося, що на кордоні планується встановити 11 контейнерів, до яких будуть інтегровані електронні системи контролю, включаючи камери нічного бачення, тепловізійні камери, десятки кілометрів кабелів. Контролює роботу електронного бар'єру Центр нагляду у Білостоці.



У січні 2022 року Польща розпочала зведення загорожі на кордоні з білоруссю. Це сталевий паркан довжиною 186 км і висотою 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва огорожі.