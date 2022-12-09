Польща встановить електронний бар'єр на кордоні з росією

19:04 09 грудня Київ, Україна

На польсько-російському кордоні зведуть 199-кілометровий електронний бар'єр.



Про це 9 грудня повідомила прикордонна служба Польщі.



Наголошується, що відомство підписало контракт на будівництво з підрядником TELBUD SA. Вартість робіт оцінюється на суму понад 373 млн злотих (83,7 млн доларів).