Польща встановить електронний бар'єр на кордоні з росією

На польсько-російському кордоні зведуть 199-кілометровий електронний бар'єр.
Про це 9 грудня повідомила прикордонна служба Польщі.
Наголошується, що відомство підписало контракт на будівництво з підрядником TELBUD SA. Вартість робіт оцінюється на суму понад 373 млн злотих (83,7 млн доларів).
Про це 9 грудня повідомила прикордонна служба Польщі.
Наголошується, що відомство підписало контракт на будівництво з підрядником TELBUD SA. Вартість робіт оцінюється на суму понад 373 млн злотих (83,7 млн доларів).
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