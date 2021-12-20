Польща спрощує міграційну політику: працевлаштуватися іноземцям стане легше

15:54 01 квітень Київ, Україна

Нова міграційна політика Польщі полегшить працевлаштування іноземців в тих галузях, в яких не вистачає польської праці.

Про це повідомляє RMF24.



"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників", - зазначив міністр розвитку, праці та технологій Польщі Ярослав Говін.



За його словами, також буде запропонований податковий механізм, що стимулює людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.