Польща спрощує міграційну політику: працевлаштуватися іноземцям стане легше

15:54 01 квітень Київ, Україна

Нова міграційна політика Польщі полегшить працевлаштування іноземців в тих галузях, в яких не вистачає польської праці.
 
Про це повідомляє RMF24.

"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників", - зазначив міністр розвитку, праці та технологій Польщі Ярослав Говін.

За його словами, також буде запропонований податковий механізм, що стимулює людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.
"Ми також завершуємо підготовку документа в міністерстві, який буде формою продуманої міграційної політики. Він буде включати пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців в галузях, в яких явно не вистачає польської праці", - повідомив міністр.