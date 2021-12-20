Польща спрощує міграційну політику: працевлаштуватися іноземцям стане легше

Нова міграційна політика Польщі полегшить працевлаштування іноземців в тих галузях, в яких не вистачає польської праці.
Про це повідомляє RMF24.
"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників", - зазначив міністр розвитку, праці та технологій Польщі Ярослав Говін.
За його словами, також буде запропонований податковий механізм, що стимулює людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.
"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників", - зазначив міністр розвитку, праці та технологій Польщі Ярослав Говін.
За його словами, також буде запропонований податковий механізм, що стимулює людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.
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