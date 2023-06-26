Польща зміцнила кордони з росією та білоруссю

07:28 26 червня Київ, Україна

Польські військові зміцнили лінію оборони на кордоні з білоруссю та росією. Крім того, Польща та її союзники продовжують ретельно відстежувати події усередині росії.



Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин спільно з міністром оборони Маріушем Блащаком військових, які забезпечують захист східного кордону держави.

"Ми зміцнили кордони, кордон з білоруссю та Кенігсбергом (Калінінградська область росії - ред.). Ми знаємо про ці погрози та реагуємо на них, припускаючи атаки. Зрештою, ми вже два роки маємо справу з гібридною атакою на польському кордоні. Солдати польської армії "несуть службу на кордоні, зміцнюючи таким чином безпеку нашої Батьківщини", - наголосив він.

За словами Блащака, зокрема, Польща створила на кордоні огорожу проти важкої техніки.

"Зміцнюючи кордон, ми збудували такі пункти з інженерними загородженнями, щоб якщо хтось з іншого боку кордону вирішив би використати важку техніку для проникнення в нашу країну, то ці загородження фактично визначатимуть нашу безпеку", - розповів керівник Міноборони країни.

Моравецький також додав, що 24 червня Польща спільно з союзниками ретельно відслідковувала спробу заколоту "вагнерівців" у росії.

"Ми побачили і відчули через моніторинг, через переговори з лідерами інших країн, що лукашенко та путін можуть робити дуже дивні дії. Дії, які досі є предметом різних аналізів та досліджень наших союзників щодо НАТО та нас самих", - сказав чиновник.

За словами прем'єра Польщі, він провів численні переговори та консультації з союзниками щодо НАТО та Європейського Союзу, починаючи від президента Європейської Ради і закінчуючи верховним представником ЄС із зовнішньої політики, прем'єр-міністром Італії, прем'єр-міністром Іспанії, президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністрами Фінляндії, Швеції, Чеської Республіки та багатьма іншими.