Польща зміцнила кордони з росією та білоруссю

Польські військові зміцнили лінію оборони на кордоні з білоруссю та росією. Крім того, Польща та її союзники продовжують ретельно відстежувати події усередині росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин спільно з міністром оборони Маріушем Блащаком військових, які забезпечують захист східного кордону держави.
"Ми зміцнили кордони, кордон з білоруссю та Кенігсбергом (Калінінградська область росії - ред.). Ми знаємо про ці погрози та реагуємо на них, припускаючи атаки. Зрештою, ми вже два роки маємо справу з гібридною атакою на польському кордоні. Солдати польської армії "несуть службу на кордоні, зміцнюючи таким чином безпеку нашої Батьківщини", - наголосив він.
За словами Блащака, зокрема, Польща створила на кордоні огорожу проти важкої техніки.
"Зміцнюючи кордон, ми збудували такі пункти з інженерними загородженнями, щоб якщо хтось з іншого боку кордону вирішив би використати важку техніку для проникнення в нашу країну, то ці загородження фактично визначатимуть нашу безпеку", - розповів керівник Міноборони країни.
Моравецький також додав, що 24 червня Польща спільно з союзниками ретельно відслідковувала спробу заколоту "вагнерівців" у росії.
"Ми побачили і відчули через моніторинг, через переговори з лідерами інших країн, що лукашенко та путін можуть робити дуже дивні дії. Дії, які досі є предметом різних аналізів та досліджень наших союзників щодо НАТО та нас самих",
- сказав чиновник.
За словами прем'єра Польщі, він провів численні переговори та консультації з союзниками щодо НАТО та Європейського Союзу, починаючи від президента Європейської Ради і закінчуючи верховним представником ЄС із зовнішньої політики, прем'єр-міністром Італії, прем'єр-міністром Іспанії, президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністрами Фінляндії, Швеції, Чеської Республіки та багатьма іншими.
"Ці переговори показали, що ми маємо повну синхронізацію. Як щодо аналізу документів, що надходять, моніторингу всієї ситуації, так і щодо реакції з боку комунікації та оперативного реагування. Все спрацювало так, як і мало спрацювати. Польща у цій групі найсильнішого альянсу, найсильнішого військового альянсу в історії світу, безумовно, почувається дедалі більше захищеною. Вона також дедалі більше захищена, бо ніколи не буває достатньо інвестицій у наші збройні сили", - зазначив Матеуш Моравецький.
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