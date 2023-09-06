Польща стане великим виробником комплектувальних для винищувачів F-16

12:31 30 серпня Київ, Україна

Польський завод PZL Mielec, який є дочірнім підприємством американської компанії Lockheed Martin, розпочне виробляти комплектувальні для винищувачів F-16.



Як заявив директор заводу Януш Закрецький, PZL Mielec планує виробляти 70-80 відсотків конструкції корпусу винищувачів.



Виробництво здійснюватиметься у модернізованому цеху на підприємстві PZL Mielec, де раніше виробляли військові реактивні літаки.



Це рішення є важливим кроком у розвитку військово-промислового співробітництва між Польщею та США. Воно також свідчить про зростаючий потенціал польської промисловості.