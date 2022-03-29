Польща: відразу після зльоту вертоліт з українцями впав у воду

15:44 06 липня Київ, Україна

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі вертоліт, який набрав невелику висоту над озером Талти, через несправності з двигуном впав у воду. На борту вертольота знаходилися громадяни України.

Про це повідомляє RMF24.

У вертольота почалися проблеми з двигуном відразу після зльоту - він почав повільно опускатися, впав у воду і затонув.



Три людини опинилися у воді. Туристи, які проходили на катері, підібрали потерпілих.



На вертольоті літали громадяни України, які проживають у Польщі. Найбільше постраждала жінка, її госпіталізували з травмою хребта. До лікарні з пошкодженим хребтом також доставили її 17-річну дочку і пілота вертольота.



Уламки вертольота вже оглянули рятувальники на глибині 13 метрів.



Імовірно, це був приватний вертоліт і міг вилітати з найближчого порту, там у власника транспорту стояв моторний човен.



Після аварії вертольота в озері також зафіксували витік палива.



Поліція почала розслідування інциденту, причини аварії встановлюються.