Польща створила велику базу для ремонту української техніки

На території Польщі створили масштабну секретну базу для відновлення пошкодженої української артилерії та бронетехніки.
Про це йдеться у репортажі The Wall Street Journal.
Зазначається, що ремонтом займаються працівники підприємства, що належить Polish Armaments Group, у місці, яке видання зобов'язалося не розголошувати.
Завод працює у три зміни цілодобово, крім того, постійно контактує з українцями на полі бою, нагадуючи за допомогою зашифрованих програм, як ремонтувати танки, ракети та інше озброєння на місці.
За роботою цеху стежать озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки, завдання яких - не допустити диверсій, подібних до скоєних на збройових заводах в інших країнах, зокрема, в Болгарії.
Кожен із близько 400 працівників, залучених до робіт, має бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових працівників може тривати кілька місяців.
Журналісти побачили у великому цеху "розміром із футбольне поле", зокрема, три 155-міліметрові самохідні гармати AHS Krab, ремонтом яких займався технічний персонал.
Про це йдеться у репортажі The Wall Street Journal.
Зазначається, що ремонтом займаються працівники підприємства, що належить Polish Armaments Group, у місці, яке видання зобов'язалося не розголошувати.
Завод працює у три зміни цілодобово, крім того, постійно контактує з українцями на полі бою, нагадуючи за допомогою зашифрованих програм, як ремонтувати танки, ракети та інше озброєння на місці.
За роботою цеху стежать озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки, завдання яких - не допустити диверсій, подібних до скоєних на збройових заводах в інших країнах, зокрема, в Болгарії.
Кожен із близько 400 працівників, залучених до робіт, має бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових працівників може тривати кілька місяців.
Журналісти побачили у великому цеху "розміром із футбольне поле", зокрема, три 155-міліметрові самохідні гармати AHS Krab, ремонтом яких займався технічний персонал.
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