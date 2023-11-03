Польща створює 8-у механізовану дивізію для зміцнення армії

У Польщі планується створити нову 8-у механізовану дивізію, штаб якої буде розміщений у місті Нове-М'ясто-над-Піліцей, що знаходиться на сході країни та за 80 км на південний захід від Варшави.
Про це оголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Про це оголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
До складу нової механізованої дивізії будуть включені три механізовані бригади, артилерійська та бронетанкова бригади, полк матеріально-технічного забезпечення, протитанковий та зенітно-ракетні полки, батальйон управління, а також розвідувальний та хімічний батальйони.
Раніше, у червні, Маріуш Блащак оголосив про створення двох нових бригад у структурі Сухопутних військ Збройних Сил Польщі.
Раніше, у червні, Маріуш Блащак оголосив про створення двох нових бригад у структурі Сухопутних військ Збройних Сил Польщі.
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