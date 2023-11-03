Польща створює 8-у механізовану дивізію для зміцнення армії

16:44 03 листопада Київ, Україна

У Польщі планується створити нову 8-у механізовану дивізію, штаб якої буде розміщений у місті Нове-М'ясто-над-Піліцей, що знаходиться на сході країни та за 80 км на південний захід від Варшави.



Про це оголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми готуємося до створення нового військового підрозділу. Чому це необхідно? Тому що польська армія має бути сильною. Єдиним дієвим способом стримування потенційних агресорів є посилення польських збройних сил", - наголосив він.

До складу нової механізованої дивізії будуть включені три механізовані бригади, артилерійська та бронетанкова бригади, полк матеріально-технічного забезпечення, протитанковий та зенітно-ракетні полки, батальйон управління, а також розвідувальний та хімічний батальйони.



Раніше, у червні, Маріуш Блащак оголосив про створення двох нових бригад у структурі Сухопутних військ Збройних Сил Польщі.