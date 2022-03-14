Польща повідомила про масштабну кібератаку

18:28 15 червня Київ, Україна

На Польщу здійснено широкомасштабну кібератаку, уряд скликав спеціальне закрите засідання парламенту, для обговорення ситуації.



Хакерська атака була спрямована на представників влади країни, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти, пише видання Wiadomosci.

"Останнім часом ми стали об'єктом безпрецедентної кібернетичної атаки, спрямованої на Польщу, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти", - заявив офіційний представник уряду республіки Петро Мюллер.

Уже відомо, що стався витік даних канцелярії прем'єр-міністра через те, що її глава Михайло Дворчік використовував приватну електронну пошту для робочих завдань.



Дворчік заявив, що були зламані електронна пошта і сторінки в соціальних мережах його і його дружини.