Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з білоруссю

10:38 13 листопада Київ, Україна

Польща розгорнула новий танковий батальйон у селищі Чартаїв на сході країни неподалік білоруського кордону. Батальйон увійде до складу 1-ї піхотної дивізії, яка відповідатиме за стримування агресора зі сходу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі.

"У Чартаєві починає функціонувати новий танковий батальйон, який увійде до складу 1-ї піхотної дивізії, завдання якої - стримування агресора та забезпечення безпеки, якщо ми подивимося на напрямки нападу зі сходу", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, польська армія збільшує потенціал із 2015 року. Раніше у східних регіонах Польщі було ліквідовано військові частини, проте тепер Варшава збільшує військовий потенціал.

"Ми будуємо та формуємо нові військові частини. Набираємо молодих добровольців до армії, які бажають пов'язати своє майбутнє з військом Польським. Ми оснащуємо ці підрозділи сучасним озброєнням", - наголосив міністр.

Зазначається, що інфраструктура для моторизованої бригади створюється з нуля, оскільки раніше там не дислокувалися військові частини. Вже створено модульне містечко з необхідною соціально-побутовою інфраструктурою, що забезпечує функціонування 180 бійців. Найближчими роками планується розширення постійної інфраструктури, що дозволить створити інші підрозділи моторизованої бригади.



Формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона матиме 12 військових частин, у тому числі 4 загальновійськові бригади, артилерійську бригаду, 4 полки військових типів та 3 спеціалізовані батальйони. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів і буде оснащена найсучаснішим обладнанням.