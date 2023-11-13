Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з білоруссю

Польща розгорнула новий танковий батальйон у селищі Чартаїв на сході країни неподалік білоруського кордону. Батальйон увійде до складу 1-ї піхотної дивізії, яка відповідатиме за стримування агресора зі сходу.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі.
За його словами, польська армія збільшує потенціал із 2015 року. Раніше у східних регіонах Польщі було ліквідовано військові частини, проте тепер Варшава збільшує військовий потенціал.
Зазначається, що інфраструктура для моторизованої бригади створюється з нуля, оскільки раніше там не дислокувалися військові частини. Вже створено модульне містечко з необхідною соціально-побутовою інфраструктурою, що забезпечує функціонування 180 бійців. Найближчими роками планується розширення постійної інфраструктури, що дозволить створити інші підрозділи моторизованої бригади.
Формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона матиме 12 військових частин, у тому числі 4 загальновійськові бригади, артилерійську бригаду, 4 полки військових типів та 3 спеціалізовані батальйони. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів і буде оснащена найсучаснішим обладнанням.
Формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона матиме 12 військових частин, у тому числі 4 загальновійськові бригади, артилерійську бригаду, 4 полки військових типів та 3 спеціалізовані батальйони. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів і буде оснащена найсучаснішим обладнанням.
- танками K2,
- гаубицями Abrams та K9,
- безпілотними комплексами Krabs та Gladius.
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