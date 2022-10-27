Польща розширить залізничне сполучення з Україною

19:21 27 жовтня Київ, Україна

Польща допоможе Україні у відновленні пошкоджених аеропортів, а також із розширенням залізничного сполучення.



Про це говорили заступник міністра фондів та регіональної політики Польщі Марцина Горали та посол України у Польщі Василь Зварич, повідомляє Міністерство фондів та регіональної політики Польщі.



Сторони обговорили поглиблення співробітництва у реалізації проєкту швидкісної залізниці між двома країнами та про пов'язаний із цим перегляд Трансєвропейської транспортної мережі TEN-T.



Окрім залізничного сполучення Варшава – Київ через Ягодин, йшлося про перспективи створення нового маршруту, який з'єднає багато польських та українських міст. Планується прокласти залізничне сполучення Люблін – Замосць – Белжец до кордону.