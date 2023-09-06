Польща закликає ЄС допомогти з експортом українського зерна – Bloomberg

10:44 09 серпня Київ, Україна

Польща закликала Європейський Союз надати кошти на посилення пропускної спроможності портів для збільшення експорту української агропродукції Балтійським морем.



Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус в інтерв'ю Bloomberg.



За його словами, експорт українського зерна через польські порти у червні зріс до 260 тисяч тонн – це вдвічі більше, ніж на початку цього року.

"Ми повинні допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть призначені лише для перевезення зерна – так званих агропортів", – зазначив Телус.