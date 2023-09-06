Польща закликає ЄС допомогти з експортом українського зерна – Bloomberg

Польща закликала Європейський Союз надати кошти на посилення пропускної спроможності портів для збільшення експорту української агропродукції Балтійським морем.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, експорт українського зерна через польські порти у червні зріс до 260 тисяч тонн – це вдвічі більше, ніж на початку цього року.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, експорт українського зерна через польські порти у червні зріс до 260 тисяч тонн – це вдвічі більше, ніж на початку цього року.
Міністр додав, що Польща веде переговори з Литвою щодо перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, щоб прискорити транзит українського зерна. Однак, як зазначив Телус, Польща не скасовує внутрішньої заборони на ввезення зерна з України.
Що відомо про припинення імпорту українського зерна
Після повномасштабного вторгнення росії українські порти в Чорному морі були заблоковані, тому Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.
2022 року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.
За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.
Що відомо про припинення імпорту українського зерна
Після повномасштабного вторгнення росії українські порти в Чорному морі були заблоковані, тому Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.
2022 року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.
За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі