Польща нехтує європейськими принципами - ЄС готує санкції

20:24 17 липень Київ, Україна

Комітет Європарламенту закликав країни Євросоюзу ввести санкції проти Польщі. За висновком комітету Європейського парламенту з громадянських свобод юстиції та внутрішніх справ, правляча польська партія "Право і справедливість" нехтує демократичними цінностями і свободою.



У доповіді йдеться про те, що в Польщі під керівництвом "Право і справедливість" погіршуються показники демократії, а також верховенства права та базових свобод. Комітет закликає 26 держав Євросоюзу ввести санкції проти Польщі через нехтування Варшавою базовими європейськими принципами. Такий крок апріорі може привести до того, що Польща втратить виборчі повноваження в блоці.



Примітно, доповідь було оприлюднено за день до зустрічі країн-лідерів Євросоюзу, на якій повинні обговорюватися питання надання економічної допомоги країнам з метою відшкодування збитків, завданих коронавирусной загрозою. Європарламент планує затвердити спільний бюджет всіх країн ЄС в розмірі 1,1 трильйона євро і схвалити фонд економічного відновлення - 750 мільярдів євро.



Автори доповіді відзначили, що саме гарантії захисту демократії будуть одним з головних передумов для підсумкового затвердження пакета фінансової допомоги країнам. Більшу частину коштів нададуть лідери країн Євросоюзу, які мають намір пов'язати принципи поваги верховенства права та демократії з фондом економічного відновлення європейських держав.